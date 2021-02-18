احباط محاولة تهريب قطع اثرية في ذي قار



تمكنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، من احباط محاولة تهريب قطع اثرية.

اعلام شرطة المحافظة اكد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مديرية حماية الاثار والتراث احبطت عملية تهريب 45 قطعة اثرية من موقع جوخا الاثري في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار".