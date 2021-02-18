بالفيديو: على الطلبة اصحاب المعدلات العالية القبول بكليات ادنى من معدلاتهم!

تطالب فئة كبيرة من الطلبة، وزارة التربية بتفعيل قرارات تحسين المعدل لغرض حصد قبول يتناسب مع مستواهم العلمي وتعبهم وطموحاتهم. فبدلا من ان تحتضن التربية مطالب هؤلاء الطلاب المجدين وأصحاب المعدلات العالية، تماطل وتمد يد العون للطلاب العاجزين عن اكمال سنتهم الدراسية بسبب معدلاتهم المنخفضة جدا.







وفي هذا السياق، يلقي الضوء الاعلامي اياد الزيدي من خلال برنامج المتداول، على موضوع مطالب الطلاب بتفعيل قرار المحاولات وتحسين المعدل، في ظل المماطلة من قبل التربية.

وبالنسبة لوزارتي التربية والتعليم، فانه "على الطلبة اصحاب المعدلات العالية، اما القبول بكليات ادنى من معدلاتهم، او الذهاب الى الكليات الاهلية والتعليم الموازي..."

التفاصيل في هذا الفيديو المرفق من برنامج المتداول.