أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم

تنشر السومرية نيوز، قائمة أسعار صرف الدولار في البورصة وسوق العراق لليوم الخميس،



سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

سعر بيع الدولار: 146,000

سعر شراء الدولار: 145,000

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني:

100 دولار: 2,380,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو: 121,80 دولار

100 باوند: 141,60 دولار

100 دولار: 719,60 ليرة تركية

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المعادن:

سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1796.44$

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النفط:

سعر برميل نفط الخام برنـت: 66,48 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي: 63,40 دولار.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:سعر بيع الدولار: 146,000سعر شراء الدولار: 145,000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايراني:100 دولار: 2,380,000 تومان___________________________العملات العالمية الأجنبية100 يورو: 121,80 دولار100 باوند: 141,60 دولار100 دولار: 719,60 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادن:سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1796.44$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفط:سعر برميل نفط الخام برنـت: 66,48 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي: 63,40 دولار.