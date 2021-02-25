أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:
سعر بيع الدولار: 146,000
سعر شراء الدولار: 145,000
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني:
100 دولار: 2,380,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو: 121,80 دولار
100 باوند: 141,60 دولار
100 دولار: 719,60 ليرة تركية
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المعادن:
سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1796.44$
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النفط:
سعر برميل نفط الخام برنـت: 66,48 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي: 63,40 دولار.