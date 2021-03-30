اعتقال تاجر مخدرات في كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال تاجر مخدرات في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهاز الامن الوطني يلقي القبض على اهم تاجر مخدرات في محافظة كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.