الاعمار والاسكان تصادق على تصميم مدينة "الطارق السكنية"

وقالت وسو في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن المدينة الجديدة تقع بجانب مدينة النصر والسلام، وتستمد اساسها الاقتصادي منها حيث وفرت ما يقارب 13 الف وحدة سكنية افقية مع الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والخدمات الاخرى كافة، وقد أُرسل التصميم الى محافظة بغداد للعمل بموجبه.ولفت البيان الى ان تصميم المدينة يعد من ضمن مشروع المدن الجديدة الذي تبنته الوزارة في عموم المحافظات لحل ازمة السكن التي تعاني منها البلاد.