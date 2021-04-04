التربية ترفع مقترحات دوام الفصل الثاني للجنة العليا

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "هناك مجموعة من المقترحات رفعتها وزارة التربية للجنة العليا للصحه والسلامة الوطنية بشأن الدوام ما بعد نصف السنة"، لافتا إلى أن "الدوام قد يكون حضورياً أو الكترونياً".وأضاف ان "وزارة التربية ستضع بعد مقررات اللجنة العليا الآليات بشأن دوام الفصل الثاني"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن "الدوام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف الوبائي".