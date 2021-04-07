هيأة المنافذ الحدودية تنفي غلق منفذ الشلامجة

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ، انه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة".وأضاف أن "هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً، وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية".وتابع الى ان الهيئة تود ان تنوه الى ان هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهيالمعنية بمنع هذه المواد".ودعا الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.