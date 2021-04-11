الدفاع المدني يخمد حريقا داخل شركة للألبان بأطراف بغداد

بيان للدفاع المدني ورد لـ"السومرية نيوز" ذكر حريق اندلع داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 الف لتر تحتوي عل وقود منتوج الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة.واضاف البيان ان فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود الگاز واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان حيث أدت شرارة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي الى اشعال حادث الحريق بادئ الأمر .