الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن أحداث الوحدة

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية بفتح تحقيقٍ بشأن الأحداث التي حصلت ضمن حي الوحدة والتي راح ضحيتها متظاهر وإصابة عدد من الأشخاص بينهم عناصر امن".وكان مصدر أمني، قد أفاد اليوم السبت، لـ السومرية نيوز، بان "إحدى عجلات القوات الأمنية دهست متظاهراً في حي الوحدة صباح اليوم، وأودت بحياته"، مؤكدا اصابة تسعة آخرين إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات الأمنية".