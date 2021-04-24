اخماد حريق داخل إحدى كليات "الجامعة العراقية"

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت بوقت قياس من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل الطابق الخامس في كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية في منطقة سبع ابكار شمال بغداد".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اندلعت داخل السقوف الثانوية واخمدت الحريق بغضون دقائق فحالت دون انتشار الحادث الى باقي طوابق الكلية وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مشيرة الى أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص التسليك الكهربائي داخل السقوف الثانوية".