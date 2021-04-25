نقابة الصحفيين تنضم لقائمة المعزين بفاجعة أبن الخطيب: سببها الإهمال واللامبالاة

وقالت النقابة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تتقدم والأسرة الصحفية بأحر التعازي والمواساة لأبناء شعبنا وعائلات شهداء فاجعة مستشفى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء من المرضى والمواطنين"، مشيرة إلى أن " تلك الفاجعة الأليمة ما كانت لتحدث لولا الإهمال واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية كونها تحدث في مكان يجب إن يقدم خدماته الإنسانية للمرضى من المواطنين الذين لم يفكروا يوما أن الموت في انتظارهم".ودعت النقابة، الجهات المسؤولة إلى "تحمل مسؤولياتها للحد من تلك المآسي وعدم تكرار حدوثها".