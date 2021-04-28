نائب يدعو الى تشكيل جهاز لمكافحة المخدرات بصلاحيات واسعة

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "المخدرات اصبحت العدو الكبير المقبل الذي سيطيح بابناءنا وشبابنا مالم نجد له حلول سريعة تقابل قوة ووحشية مروجيها"، مبينا اننا "نستغرب من بقاء مكافحة المخدرات على شكل مديرية صغيرة لاترتقي الى مستوى الهجمة الكبيرة على البلد من قبل تجار تلك السموم وعصاباتهم، والتي اصبحت من القوة بحيث تصطدم بالاجهزة الامنية بكل جرأة ودون خوف".ودعا العكيلي، رئيس مجلس الوزراء، الى "تشكيل جهاز مكافحة المخدرات اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، كون المخدرات عمل ارهابي كبير، واعطاءه من الصلاحيات والامكانيات الواسعة ما يجعل منه قادرا على ان يحارب وبقوة جرائم المخدرات"، مشددا على "ضرورة ان تتوسع طرق محاربة المخدرات، وان تكون لمحاربتها جهاز كبير وبمستوى عالي".