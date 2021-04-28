التربية تبين موقفها بشأن دعوات تعليق الدوام الحضوري

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية ملتزمة بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري لطلبة المراحل الابتدائية (الاول والثاني والثالث)، والمراحل المنتهية (السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس إعدادي)".وبين، أن "تعليق الدوام الحضوري أو زيادة أيامه مرتبط بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وبالتالي لا يمكن إيقاف الدوام الحضوري من دون الإيعاز من قبل اللجنة العليا".وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية، قد دعت اليوم الأربعاء، إلى وقف الدوام الحضوري والعودة إلى الدراسة الإلكترونية، محذرة في الوقت ذاته من "فقدان السيطرة على الوباء".يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد رفعت كتاباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أوصت فيه بـ" إيقاف الدوام الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله الكترونياً عن بعد، ومنع السفر من وإلى الهند اعتباراً من 1 أيار المقبل وإلى إشعار آخر".