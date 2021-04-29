الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز إن" على المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة".