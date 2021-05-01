الطيران المدني: تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد لاستقبال العراقيين العالقين بالهند

وقالت السلطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءاً على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند فقد تم التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية على تسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند من خلال تنسيق الجهود والأدوار لكل جهة بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى البلاد، وهناك متابعة متواصلة لغرض استكمال جميع الإجراءات الاحتزارية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خلالها سوف يتم تحديد أول رحلة لإجلائهم ضمن توقيتات سيتم الإعلان عنها لاحقاً".وأضافت السلطة، بأنه "تم تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي والتي ستكون مخصصة لاستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق مع مراعاة الإجراءات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين".