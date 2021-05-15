بنظام التناوب.. كردستان تستأنف الدوام في مدارسها غداً

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "وفقا للصلاحيات التي منحتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للوزارة وبعد المناقشة مع رئيس وأعضاء هذه اللجنة تقرر استئناف العملية التعليمية بطريقة (التناوب) للمراحل الدراسية من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر الإعدادي (الخامس الإعدادي) وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية".وأشارت إلى أن "المدارس الموجودة في القرى والتي كانت الدوام فيها ثلاثة أيام في الأسبوع ستستمر على نفس المنوال".