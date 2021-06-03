التعليم العالي تكشف موعد امتحانات الكورس الثاني

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، موعد امتحانات الكورس الثاني، فيما بينت انه لم يتم حتى الآن حسم آلية إجراء الامتحانات لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.

ونقلت الصحيفة الرسمية تصريحات عن الوزارة، ان "امتحانات الكورس الثاني ستبدأ في الـ 25 من شهر تموز المقبل"، مؤكدة انه "لم يتم حتى الآن حسم آلية إجراء الامتحانات لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية".

وبحسب الصحيفة، قالت الوزارة" اننا بانتظار القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن ذلك"، موضحة ان "المؤسسات العلمية من الجامعات والمعاهد بأتمِّ الجاهزية لإجراء امتحانات الكورس الثاني".

واشارت الوزارة الى "إمكانية منح مجالس الجامعات صلاحية تقديم أو تمديد مواعيد الامتحانات بحسب حاجة المؤسسة العلمية وبالشكل الذي يتناسب مع الجائحة".