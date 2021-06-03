Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
عمليات البصرة تعلن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وزير الثقافة: ضرورة تسريع العمل بإعمار الجامع النوري وكنيستين بالموصل

محليات

2021-06-03 | 08:08
وزير الثقافة: ضرورة تسريع العمل بإعمار الجامع النوري وكنيستين بالموصل
134 مشاهدة

أكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم ،اليوم الخميس، ضرورة تسريع العمل بإعمار الجامع النوري وكنيستين بالموصل، فيما اوصى بالانتباه الى ملاحظات المعترضين على التصميم الجديد للجامع.

وقال ناظم في بيان صدر خلال اجتماع افتراضيّ مع خبراء باليونسكو ، تلقت السومرية نيوز نسخة منه : انه "يجب تسريع وتيرة العمل في مراحل مشروع روح الموصل الخاص باعادة اعمار الجامع النوري والمسجد والمأذنة الحدباء في المدينة القديمة وسط الموصل، فضلاً عن الكنيستين الطاهرة والساعة"، مبينا ان "جميع الاطراف الدولية المشاركة في العمل، تريد استعادة المسجد والمنارة والكنيستين لدورهما، وأن تعاد كمواقع وشواهد حضارية مهمة في تاريخ الموصل عموماً".

وفي شأن ردود الافعال بعد اعلان التصميم المصري الفائز بمسابقة روح الموصل، ذكر وزير الثقافة، أنه "تواصل مع المعمارية ريا العاني رئيسة لجنة التحكيم وأكدت انها في طور الرد والتوضيح عبر مقالة مطولة تتناول سبب اختيار التصميم الحالي"، مشيرا الى انه "أوصى المعنيين في اليونسكو واللجان المتخصصة بالانتباه الى ملاحظات المعترضين على المشروع الفائز وأنَّ هناك دفاع عن هذا التصميم وكيف يمثل روح الموصل، الاختلافات موجودة في كل الأعمال الابداعية، لكن يجب جمع رؤى كل الاطراف".

من جانبها، اوضحت العاني انَّ "مجمل الانتقادات ستتم الاستجابة لها بمقالة للإجابة عن هذه الملاحظات لكي تتم تسوية هذه الجدالات"، داعية الى "أن تكون هناك استجابة رسمية لهذه الانتقادات التي تصدر من خبراء ومتخصصين".

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى استماع للجنة الاعمار الآراء المختلفة والمعارضة مع بدء الدخول في التفاصيل الفنية للمشروع في نهاية حزيران، كما تمت مناقشة آليات اختيار الشريك المحلي العراقي للفائز بالمسابقة التصميمية المكتب الاستشاري المصري، وبحث ايضاً عمليات الصيانة واعادة بناء المأذنة الحدباء من دون اعادة تصميم، مع تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد وصيانة الدور التراثية القريبة والحفاظ عليها تراثياً.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:46 | 2021-06-03 10:46
10:24 | 2021-06-03 10:24
10:18 | 2021-06-03 10:18
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
24.61%
11:23 | 2021-06-01
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
11:23 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
21.56%
14:44 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
14:44 | 2021-06-01
وفاة فنانة مصرية مشهورة
16.96%
06:16 | 2021-06-03
وفاة فنانة مصرية مشهورة
06:16 | 2021-06-03
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
13.46%
09:01 | 2021-06-02
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
09:01 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
13.36%
03:15 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
03:15 | 2021-06-02
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
10.06%
12:42 | 2021-06-01
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
12:42 | 2021-06-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.