وزير الثقافة: ضرورة تسريع العمل بإعمار الجامع النوري وكنيستين بالموصل

وقال ناظم في بيان صدر خلال اجتماع افتراضيّ مع خبراء باليونسكو ، تلقت السومرية نيوز نسخة منه : انه "يجب تسريع وتيرة العمل في مراحل مشروع روح الموصل الخاص باعادة اعمار الجامع النوري والمسجد والمأذنة الحدباء في المدينة القديمة وسط الموصل، فضلاً عن الكنيستين الطاهرة والساعة"، مبينا ان "جميع الاطراف الدولية المشاركة في العمل، تريد استعادة المسجد والمنارة والكنيستين لدورهما، وأن تعاد كمواقع وشواهد حضارية مهمة في تاريخ الموصل عموماً".وفي شأن ردود الافعال بعد اعلان التصميم المصري الفائز بمسابقة روح الموصل، ذكر وزير الثقافة، أنه "تواصل مع المعمارية ريا العاني رئيسة لجنة التحكيم وأكدت انها في طور الرد والتوضيح عبر مقالة مطولة تتناول سبب اختيار التصميم الحالي"، مشيرا الى انه "أوصى المعنيين في اليونسكو واللجان المتخصصة بالانتباه الى ملاحظات المعترضين على المشروع الفائز وأنَّ هناك دفاع عن هذا التصميم وكيف يمثل روح الموصل، الاختلافات موجودة في كل الأعمال الابداعية، لكن يجب جمع رؤى كل الاطراف".من جانبها، اوضحت العاني انَّ "مجمل الانتقادات ستتم الاستجابة لها بمقالة للإجابة عن هذه الملاحظات لكي تتم تسوية هذه الجدالات"، داعية الى "أن تكون هناك استجابة رسمية لهذه الانتقادات التي تصدر من خبراء ومتخصصين".وتطرق الاجتماع أيضاً إلى استماع للجنة الاعمار الآراء المختلفة والمعارضة مع بدء الدخول في التفاصيل الفنية للمشروع في نهاية حزيران، كما تمت مناقشة آليات اختيار الشريك المحلي العراقي للفائز بالمسابقة التصميمية المكتب الاستشاري المصري، وبحث ايضاً عمليات الصيانة واعادة بناء المأذنة الحدباء من دون اعادة تصميم، مع تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد وصيانة الدور التراثية القريبة والحفاظ عليها تراثياً.