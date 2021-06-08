الخدمة الاتحادي يعلن تفاصيل عن تعيينات الخريجين ودرجات الحذف والاستحداث

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للقناة الرسمية، ان "المجلس تسلم أسماء الخريجين الاوائل الثلاث من وزارة التعليم العالي"، مبينا ان "الأسماء شملت الخريجين لأكثر من ٣٤ كلية ومعهد حكومي".واضاف ان "أكثر من ٢٠ الف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة المختلفة"، مشيرا الى ان "الأسماء بحاجة إلى تأمين التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية".واكد التميمي ان "المجلس لم تصله أسماء خريجي العلوم المشمولين بقانون التدرج الطبي المعدل من وزارة الصحة حتى الان"، لافتا الى ان "تعينات درجات الحذف والاستحداث ستطلق بعد المصادقة على ملاك تلك الدوائر والحاجة لها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".