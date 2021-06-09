التربية تعلن اسماء المقبولين في الدراسات العليا (وثائق)

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن اسماء المقبولين ضمن المقاعد (الشاغرة) التابعين لمديريات التربية في بغداد والمحافظات الذين تم اختيارهم وفق اسس المفاضلة للدراسات العليا للعام الدراسي 2021 - 2022.



وأدناه وثائق باسماء المقبولين..