في ذكرى "سقوط الموصل".. حقوق الانسان تدعو لانصاف ضحايا عصابات داعش

وقال الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعيش في هذه الايام الذكرى الاليمة لدخول عصابات داعش لمحافظة نينوى مرتكبة مجازر ابادة جماعية بالقتل والاغتصاب والسبي والخطف وتدمير كافة الاعيان والمتاحف الثقافية ومصادرة الممتلكات وتجنيد الاطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية، اضافة الى تهجير اكثر من خمسة ملايين مدني ومحاربة الاديان وتهديم الجوامع والكنائس والمعابد".واشار الى ان "عصابات داعش ارتكبت جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على إسس طائفية ودينية وعرقية"، داعيا الى "تسليم الجناة للعدالة وجبر ضرر الضحايا".واضاف اننا "نقف بإجلال واحترام لصاحب الفتوى الامام السيستاني ونستذكر في هذا اليوم تضحيات إبنائنا الكرام من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والحشد العشائري والبيشمركة والجيش والشرطة وباقي صنوف القوات الامنية والمسلحة لدورهم الانساني والوطني في حماية الوطن ودحر الارهاب الداعشي".ولفت الى أن "هذه التضحيات تدعونا الى مطالبة الحكومة بإنشاء المركز العراقي للتوثيق ليكون دليلا وشاهدا على العصر عما حدث في هذه الحقبة من تاريخ العراق من جرائم وحشية ارتكبها داعش الارهابي".