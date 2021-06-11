بالصور.. الكاظمي يزور عائلة الشهيد "نبراس فرمان"

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "زار اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد البطل نبراس فرمان شعبان، الذي اغتالته الأيادي الغادرة في محاولة جبانة للنيل من أبطال قواتنا الأمنية".وقدّم الكاظمي، وفق البيان، "عميق تعازيه لعائلة الشهيد، مبينا إن العقيد نبراس ورفاقه كانوا وما زالوا الحصن المنيع الذي يؤرّق أعداء شعبنا، داعيًا الباري عز وجل أن يلهم عائلة الشهيد الصبر، وأن يسكنه فسيح جنّاته وعداً حقاً مع كل الدماء الزكية التي ارتقت مجداً ورفعة من أجل إعلاء اسم العراق".وقبل خمسة أيام، فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه العقيد في جهاز المخابرات نبراس فرمان ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال.