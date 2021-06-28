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نظرا لارتفاع الحرارة.. حقوق الانسان تدعو لتقليص الداوم وفك الاختناقات في الشوارع

محليات

2021-06-28 | 04:13
نظرا لارتفاع الحرارة.. حقوق الانسان تدعو لتقليص الداوم وفك الاختناقات في الشوارع
1,480 مشاهدة

وجهت مفوضية حقوق الانسان في العراق، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعته فيها لاتخاذ تدابير "احترازية" لمواجهة موجة الحر، فيما اكدت ضرورة تقليص ساعات الدوام الرسمي، اضافة الى فك الاختناقات المرورية في التقاطعات وتسهيل امور المواطنين في الشوارع العامة وفي الدوائر الخدمية.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من منطلق رعايتكم ومسؤوليتكم في حماية سلامة وحياة المواطن العراقي وتحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة والتنبؤات الجوية المقلقة للاسبوعين المقبلين، اوجه ندائي لكم واتمنى منكم تبنى مهمة دعوة الوزارات الخدمية نحو القيام بتدابير احترازية وبذل العناية الواجبة في سبيل تسهيل امور المواطنين في الشوارع العامة وفي الدوائر الخدمية وحتى في منازلهم".

وخصت الحلفي بالذكر "وزارة الكهرباء لمضاعفة ساعات وكميات تزويد الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية، وامانة بغداد لاستنفار كافة طاقاتها لكي تفعل عمليات رش الشوارع بالماء وتشغيل النافورات واصلاح العاطل منها وتوفير اجهزة رش الماء في الاسواق والاماكن المزدحمة وتبني اية مشاكل تتعلق باي انقطاعات في شبكة الماء الصالح للشرب حيث انقطاع المياه عن مناطق عديدة في بغداد والمحافظات الآن".

وشددت أن على "وزارة الداخلية تقع مسؤولية حل مشكلة الاختناقات عند السيطرات والتقاطعات"، موضحة "نحن بحاجة الى تخفيض الضغط في الشوارع لهذه الايام".

ودعت الحلفي، كذلك "كافة الدوائر الخدمة من خلال تقليص الروتين وزيادة منافذ الخدمة"، مؤكدة أنه لا يمكن ان يفوتنا واجب وزارة الصحة في استقبال الحالات واسعافها بحذر واهتمام دون تعريض المواطنين للانتهاكات الصحية التي تسببها موجة الحر والتي تحتاج الى استنفار كافة الجهود رأفة بالوضع الصحي للمواطن العراقي".

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