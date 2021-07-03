الخدمات النيابية: العراق يحتاج الى 5 ملايين وحدة سكنيَّة

قدَّرت لجنة الخدمات النيابية حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية بما يقرب من خمسة ملايين، بينما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أنَّ مشاريع المدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستوفر ثلاثة ملايين و550 ألف وحدة سكنية.

وقال النائب في لجنة الخدمات النيابية عباس العطا في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنَّ "الستراتيجيات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع أراضٍ أو وحدات سكنية، جميعها بلا جدوى كون الأرض لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع وأغلبها مملوكة لوزارة المالية وبالتالي فإنَّ دائرة عقارات الدولة تتمسَّك بها ولاتحولها إلى البلديات لإصدار سندات للمواطنين"، مبينا: "نحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنيَّة".

من جانبه ذكر مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حيدر الميالي للصحيفة أنَّ "الوزارة وضعت ستراتيجيات عدَّة لاحتواء مشكلة السكن، بيد أنَّ الأزمة المالية ودخول داعش إلى البلاد العام 2014، عطلاها"، مبيناً أنَّ "الستراتيجية الحالية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تكون على محورين، الأول توزيع الأراضي بشكل مباشر بين المواطنين، والثاني بناء مدن سكنية جديدة".