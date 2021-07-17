محافظ ذي قار ينفي استقالته من منصبه

أكد المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم السبت، مواصلة المحافظ بأداء مسؤولياته الادارية والقانونية بشكل مستمر.

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، "ننفي ما تقوم بترويجه بعض المواقع الصفراء والأقلام المأجورة، عن وجود استقالة في ادارة المحافظة، او تخلي عن المسؤولية في هذا الظرف الحرج".

واضاف، "نؤكد تواصل المحافظ بأداء مسؤولياته الادارية والقانونية بشكل مستمر خدمةً لأبناء المحافظة، راجين توخي الدقة العالية في التعاطي مع مثل هذه الانباء المزيفة والتي تهدف لإحداث الفوضى والاضطراب في المحافظة خدمةً لأجندة تخريبية تستهدف العراق برمته".



