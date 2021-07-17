الهجرة تعلن عودة 77 عراقيا من تركيا طوعيا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 77 مواطنا عراقيا من محافظات (انقرة، اضنه ، جوروم وسامسون) التركية الى محافظة نينوى شمالي البلاد" .وأضافت الوزارة أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد".