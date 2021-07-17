الهجرة تعلن عودة 77 عراقيا من تركيا طوعيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عودة 77 مواطنا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا .
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 77 مواطنا عراقيا من محافظات (انقرة، اضنه ، جوروم وسامسون) التركية الى محافظة نينوى شمالي البلاد" .
وأضافت الوزارة أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد".