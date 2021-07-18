وفاة طفلة في حريق اندلع بفندق وسط كربلاء والدفاع المدني تنقذ عشرات النزلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حادث حريق داخل فندق (ضي الحسين) المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة".وتابعت "حيث دفعت مديرية الدفاع المدني بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ، مع اشتراك عدد آخر من عجلات الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران".واوضحت المديرية بأن "فرق اسعاف الدفاع المدني قدمت خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للأختناق".