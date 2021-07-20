امانة بغداد: الدخول لمتنزه الزوراء سيكون مجانا خلال ايام العيد

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "امين بغداد المعمار علاء معن وجه بان يكون دخول المواطنين مجاناً لمتنزه الزوراء خلال ايام عيد الاضحى بدءاً من اليوم الثلاثاء ٢٠-٧ ولغاية ٢٤-٧".وأضاف البيان، ان "امانة بغداد ستلتزم بمقررات خلية الازمة والاجراءات الصحية والوقائية التي ستفرضها لتأمين سلامة المواطنين الى جانب الاجراءات الامنية التي يتم التنسيق من خلالها مع قيادة عمليات بغداد لاتاحة المجال للعوائل العراقية التمتع بأجواء العيد ".واشار الى، ان "الامانة قامت بنصب اجهزة تعفير بمداخل المتنزه الى جانب تعفير مرافق والعاب المتنزه بشكل دوري كما تهيب بالمواطنين الالتزام بالاجرءات الصحية التي تتضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك المحافظة على النظافة ".