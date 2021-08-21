الكاظمي يتفقد عددا من المراكز الامتحانية في بغداد

وبحسب بيان ورد للسومرية نيوز من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد قام الكاظمي بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الامتحانية بالعاصمة بغداد في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، وقال "نزوركم اليوم في أول أيام الامتحانات النهائية؛ كي نزيدكم عزيمة نحو النجاح، وبذل أقصى ما لديكم من جهود؛ من أجل النجاح والحصول على معدلات تؤهلكم لرسم طريق مستقبلكم".واضاف انه "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".وتابع "الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم"، مشيرا الى "صدور توجيه قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي".