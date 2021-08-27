مكتب الصدر يحدد موعد ومكان "الوقفة التضامنية"

حدد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، موعد ومكان الوقفة التضامنية لقرارات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الوقفة التضامنة لقرار سماحة القائد السيد مقتدى الصدر اعزنا الله بعزه الساعة السادسة مساء قرب تجمع صلاة الجمعة في مدينة الصدر".

وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته السومرية ينوز، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، دعته للمشاركة في الانتخابات.

واضاف الصدر ان "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".

واشار الى انه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً الى انه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".

وخاطب الصدر أنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".