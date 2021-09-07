طهران تدعو بغداد الى التعاون في خفض نفقات زيارة الأربعين

دعا رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران حسين ذو الفقاري، الثلاثاء، السلطات العراقية الى التعاون من اجل تخفيض نفقات زيارة الاربعين.

وقال ذو الفقاري بحسب وكالة "فارس"، إن "الحصة المحددة ستتوزع من خلال التركيز على اصحاب المواكب والبرامج الثقافية والخدمية ذات الصلة"، مبيناً أن "الزيارات ستتم عبر الرحلات الجوية فقط".

وأضاف أن "احد الاولويات تعود الى الزوار الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا واجراء فحوصات "بي سي ار" وعليه ينبغي للجانب العراقي عدم فرض هذه الفحوصات على الزوار الايرانيين لدى وصولهم الى المطارات ولاسيما مطار النجف الاشرف ليتم تقليل النفقات الى ادنى حد"، مشيراً الى "ضرورة التسريع في وتيرة اصدار تاشيرات الدخول نظرا للفترة الزمنية القليلة المتبقية حتى يوم الاربعين لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)".

ونوه الى "استعداد ايران لاستقبال الزوار العائدين برّا في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم"، داعياً الحكومة العراقية الى "دراسة هذه الاقتراحات".

وقرر العراق قبل أيام، الموافقة على دخول 30 ألف زائر من ايران و10 آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.