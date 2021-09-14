بالوثيقة.. القضاء يؤكد دقة المعلومات في تنفيذ مذكرات القبض تلافيا للاشتباه بالاسماء

أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، دقة المعلومات في تنفيذ مذكرات القبض تلافيا للاشتباه بالاسماء.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس فائق زيدان، حصلت عليها السومرية نيوز، انه "بغية تلافي حالات التوقيف للاشتباه بالاسم وما يسببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي لمن تم توقيفه لمجرد الاشتباه بكونه مطلوب بسبب تشابه الاسماء نؤكد ماجاء باعمامينا المرقمين (910/مكتب/2018) و(269/مكتب/2020) المؤرخين 16/9/2018 و11/3/2020- مرافقة- بخصوص عدم جواز تنفيذ مذطرات القبض غير مستوفية الاسم الكامل او البيانات التي اوجب القانون توفرها في مذكرة القبض والمنصوص عليها في المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".