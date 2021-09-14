الكمارك تضع آلية لتسهيل الاجراءات الكمركية لاصحاب المشاريع الصناعية

وقال الزبيدي لدى اجتماعه مع مدير عام التنمية الصناعية وعدد من اصحاب المشاريع الصناعية، أن "الكمارك ملتزمة بتطبيق المادة "34 أ" من قانون الموازنة ولكن بالوقت نفسه ملتزمون بضوابط الهيأة".وأضاف، "قررنا تشكيل لجنه للتنسيق بين الهيأة العامة للكمارك ومديرية التنمة الصناعية ووضع الضوابط الخاصة بالمواد الاولية الداخلة فضلا عن تسهيل اجراءات ادخال الخطوط الانتاجية الخاصة بالتوسعة".وبين، أن "أهمية دور الكمارك يقتصر على جبايه الرسوم الكمركية وملاحقة جرائم التهرب من دفع الرسوم"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق على اعادة النظر بالحاجة الفعلية السنوية للمشاريع".وأشار الزبيدي إلى "الاتفاق على وضع الية وخطة زمنية لمتابعة كتب صحة الصدور الخاصة بالمخاطبات المتبادلة بين هياة الكمارك والتنمية الصناعية".وختم مدير عام الهيأة، حديثه بالقول "سنسعى لحل المعوقات التي تواجه عمل اصحاب المشاريع الصناعية، مشدداً على الحفاظ على الرسوم الكمركية".