وزير العدل: هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة

وقال عبد الستار في كلمته خلال المؤتمر الدولي لـاسترداد الأموال المنهوبة، إن "هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة"، مضيفا أن "هناك ضعف للجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة".وبين وزير العدل، ان "مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام"، لافتا الى أن "لقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة".وشدد عبد الستار على "ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية، مؤكدا "نجحنا بالقضاء على الارهاب علينا مواجهة الفساد".ولفت الى أن " الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".