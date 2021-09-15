أمانة مجلس الوزراء تعلن تفاصيل إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة

وفي ما يلي التفاصيل:التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تَدرُّج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6 لسنة 2000 المعدل) (ذوي المهن الصحية الساندة)، بواقع (7050) درجة وظيفية.مجلس الخدمة حَدّد الاختصاصات للمتقدمين على التعيين من حملة شهادات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).وضع معايير شملت (معدل التخرج، وسنة التخرج، والتسلسل، والدورات التدريبية، والمشاركة في النشاطات التطوعية في مجال اختصاصه، وغيرها).سيقوم النظام الإلكتروني باحتساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي.يتم اعتماد تلك المعايير لاختيار أكثر المتقدمين ملائمة للوظيفة العامة.التقديم سيكون مُتاحا للجميع.سيراعي النسب القانونية المنصوص عليها بالنسبة لقنوات (ضحايا الإرهاب، والشهداء، والناجيات الإيزيديات).النظام يتكون من مرحلتين، الأولى من خلال التقديم على الاستمارة الإلكترونية وتستمر لمدة (20 يوماً) بدءا من تاريخ 15/9/2021 ولغاية 4/10/2021، والمرحلة الثانية تشمل الاختبار الإلكتروني الذي يستمر لمدة أسبوعين.يتم بعدها إعلان نتائج التوظيف للذين سوف يشغلون الدرجات بشكل أصيل وأسماء الاحتياط.تعتمد بشكل نهائي في كانون الأول من العام الجاري 2021.