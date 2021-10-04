وزارة المالية تباشر بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول

أعلنت وزارة المالية، الإثنين، المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزارة المالية وجهت هيئة التقاعد الوطنية باطلاق برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول الجاري واعتبارا من يوم غداً".

ووفقا للبيان، أكدت الوزارة على "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، "كما تنفي الوزارة كافة الاخبار المتداوله عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر إطلاق الرواتب وعدم توفر السيولة، حيث أن التأخر تزامن مع عطلة اليوم الوطني لجمهورية العراق".

واختتم البيان، "ونحذر كافة وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر بنقل الأخبار واعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".