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حادث سير يودي بحياة ستة اشخاص في ديالى (صور)
محليات
2021-10-06 | 04:58
المصدر:
السومرية نيوز
2,151 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمصرع ستة اشخاص وإصابة آخر نتيجة حادث سير في محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ستة اشخاص لقيوا حتفهم واصيب آخر نتيجة حادث سير على طريق بعقوبة المقدادية قرب منطقة شيخ سعيد في محافظة ديالى".
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