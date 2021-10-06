أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو أبناءها الطلبة الى الاطلاع على شروط القبول المركزي وضوابطه والأسس العامة المعتمدة في نظام القبول والتفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدم اليها خريجو الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي فضلا عن تدقيق خطوات ملء استمارة التقديم الإلكتروني التي ستطلق قريبا". ويمكن الاطلاع على دليل الطالب في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ولتحميل دليل الطالب للقبول المركزي:

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2021/10/daleel-2021-2022.pdf



https://www.dirasat-gate.org/download-center.html

