توقعات الطقس.. ثلاث محافظات خارج الموجة الحرارية في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".