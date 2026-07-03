الحقيقة بشان "الابنة السرية" لصدام حسين.. رسالة الى اليمنيين

وكتبت رغد في حسابها على منصة "X": "تكررت روايات كاذبة عبر بعض منصات التواصل ووسائل الإعلام، على لسان امرأة تدعي زورا وبهتانا أنها الابنة السرية لوالدي".وأضافت: "رغم أننا أصدرنا نفيا قاطعا وصريحاً لهذه الأكاذيب في مناسبات سابقة، إلا أن البعض لا يزال يصدق هذه الروايات الوهمية ويروج لها".وأردفت: "إن الحقيقة لا تُبنى على القصص الخيالية، ولا تثبت بالادعاءات الزائفة المتكررة، ولا حتى بالأوراق التي أثبتت التحقيقات الرسمية في أكثر من مرة أنها مزورة. كما أن ادعاء هذه المرأة بأنها كانت تقيم في منزل باليمن يعود لها هو محض افتراء، إذ أن هذا المنزل يعود في الحقيقة لعائلة عمي سبعاوي إبراهيم، وهو أمر تم تبيانه ووضحه سابقا".وجددت رغد دعوتها "لتحري الدقة والتمييز بين الحق والباطل"، مؤكدة أن "عائلتها لم تعترف يوما بأي أبناء أو أقارب سريين".وتابعت: "إن استغلال الأسماء والتاريخ لتحقيق أو إثارة الجدل وصناعة روايات لا أصل لها لا يخدم الحقيقة. فالكتابة والنشر أمانة، ومسؤولية كل ناقل للمعلومة أن يتحقق منها قبل أن يتحول إلى أداة لتضليل الآخرين ونشر أكاذيب هذه المدعية".ودعت اليمنيين إلى عدم الانسياق وراء هذه القصص الزائفة "التي تهدف إلى جرهم إلى خلافات لا أساس لها، أو منح مروجي الأكاذيب ما يسعون إليه من إثارة للفتن والبلبلة".جدير بالذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أثار ظهور امرأة تٌدعى "ميرا" في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي واسعا في ، بعد حديثها بلهجة عراقية عن كونها ابنة رئيس النظام السابق ، وتعرضها – بحسب روايتها – لنهب ممتلكاتها واختطاف محاميها وملاحقتها قضائيا في .