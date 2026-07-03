بدعوة من السيد الصدر.. انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يصدر توجيها يخص تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568764-639186675187836442.jfif
بدعوة من السيد الصدر.. انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)
ترندات
السومرية نيوز – محليات
شهدت عدة مناطق، اليوم الجمعة، انطلاق وقفات سلمية حاشدة استجابةً للدعوة التي وجهها زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، وذلك تعبيراً عن الدعم الشعبي لحملة مكافحة الفساد والمطالبة بإصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
2026-07-03 | 05:21
2026-07-03T05:21:03+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/6xn7mghmprxpahhx4rjxsa?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d568764%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=db60068f-5d28-455f-bb47-41c387898703&InitAdsBeforePlayer=1
بدعوة من السيد الصدر.. انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)
المصدر:
السومرية نيوز
228 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
شهدت عدة مناطق، اليوم الجمعة، انطلاق وقفات سلمية حاشدة استجابةً للدعوة التي وجهها زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، وذلك تعبيراً عن الدعم الشعبي لحملة مكافحة الفساد والمطالبة بإصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
توافد المشاركون في الوقفة السلمية رافعين شعارات تطالب بإنهاء ملفات الفساد الإداري والمالي، ومؤكدين على ضرورة محاسبة المقصرين وتفعيل الأطر القانونية التي تضمن نزاهة العمل المؤسساتي.
وتأتي هذه التحركات في إطار الضغط الشعبي السلمي الذي يتبناه
السيد الصدر
في سياق مساعيه المستمرة لمواجهة مظاهر الفساد التي تؤثر على واقع الخدمات والعمل الحكومي.
وقد وثقت عدسة "
السومرية
" جانباً من هذه الوقفة عبر صور خاصة تُظهر حجم المشاركة والتنظيم الذي اتسمت به الجموع المحتشدة، حيث سادت أجواء سلمية عكست التزام المشاركين بتوجيهات القيادة في التعبير عن مطالبهم بطرق حضارية ومنظمة.
تأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة من النشاطات التي يدعو إليها السيد
الصدر
بين الحين والآخر، بهدف إبقاء ملف "مكافحة الفساد" على رأس الأولويات الوطنية، وتأكيداً على دور الجماهير في تقويم المسار السياسي والخدمي في البلاد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لمحاربة الفساد ويدعو للمشاركة بتشييع السيد خامنئي
14:57 | 2026-06-29
السيد الحكيم: أرحب بإجراءات السلطتين القضائية والتنفيذية في إطار الإصلاح ومكافحة الفساد
05:00 | 2026-06-29
"العزم" يثمن مبادرة السيد الصدر: تمثل دعماً لمسار بناء الدولة
11:12 | 2026-05-28
انطلاق التظاهرة التي دعا اليها السيد الصدر في 12 محافظة عراقية
09:29 | 2026-04-04
محليات
ترندات
بدعوة من السيد الصدر
انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
التيار الوطني
السومرية نيوز
مقتدى الصدر
السيد الصدر
سومرية نيوز
مقتدى الصد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
محليات
33.43%
02:56 | 2026-07-02
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
02:56 | 2026-07-02
انفجار دمشق: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 15 شخصاً بين قتيل ومصاب (فيديو)
دوليات
26.97%
09:03 | 2026-07-02
انفجار دمشق: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 15 شخصاً بين قتيل ومصاب (فيديو)
09:03 | 2026-07-02
تراجع مستمر.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
22.45%
04:00 | 2026-07-02
تراجع مستمر.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
04:00 | 2026-07-02
الأرض تهتز 22 مرة في العراق
محليات
17.15%
11:48 | 2026-07-01
الأرض تهتز 22 مرة في العراق
11:48 | 2026-07-01
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
اخترنا لك
بالفيديو.. اول موكب حسيني يبدأ بالسير الى كربلاء
05:42 | 2026-07-03
البنزين "المحسن" شحيح في محطات وقود الانبار.. فيديو
03:29 | 2026-07-01
استرداد 19 مليار تعود للخطوط الجوية.. فيديو
15:23 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
15:02 | 2026-06-30
بالفيديو: لقاء بين فائق زيدان وإبراهيم قالن
13:17 | 2026-06-30
مساومات مقابل نصب محولات الكهرباء.. فيديو
03:10 | 2026-06-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.