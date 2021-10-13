للمرة الاولى.. مشروع رقمنة مواقع التراث العالمي في العراق على موقع اليونسكو

وقال السوداني في بيان ورد لـ السومرية ان "فريق العمل الذي شكلته الدائرة والخاص بدراسة مقترح اليونسكو وتحديد جدوى العمل عليه قام باعداد هذا المشروع بشكل علمي يتوافق مع ستراتيجية الوزارة والمعايير الدولية العالمية التي وضعتها منظمة اليونسكو لحفظ الارشيف والوثائق الخاصة بهذة المواقع وبالاعتماد على القدرات والكفاءات العراقية المتخصصة من كوادر هيئة الاثار والتراث".واضاف ان "هذا المنجز الذي حققته هيئة الاثار والتراث في وزارة الثقافة لاول مرة في تاريخها سيحقق جملة من المعطيات العلمية المهمة على كافة الاصعده لعل اهمها دعم اليات وسبل البحث العلمي في الهيئة وتفعيل الترويج والدعاية في مواقع التراث العالمي محليا ودوليا عبر منصه اليونسكو واستقطاب المجاميع السياحية الاجنبية والمحلية ودعم مشاريع وخطط الصيانه والترميم والحفظ والتنمية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي مع الدول الاخرى".واكد السوداني ان "المشروع يساعد على الشروع بتاسيس برنامج الزيارات الافتراضية لمواقع التراث العالمي بغية نشر الوعي الثقافي الخاص بالمؤروث الحضاري العراقي.من جانبه اشار المعمار محمد قاسم الى ان خطة العمل في ادارة هذا المشروع تتضمن اربعة محاور رئيسية بتجميع الارسيف الصوري لمواقع التراث العالمي في العراق وتصنيفه وانشاء قاعدة بيانات الكترونية وتحويل الارشيف الى ارشيف رقمي ضمن المعايير الدولية لمنظمة اليونسكو في توثيق وارشفة مواقع التراث العالمية وتحديد قواعد البيانات واتاحة المعلومات للبحث العلمي واصدار فهرست تعريفي بالمشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو _لجنة التراث العالمي.واضاف المعمار ان "هذا المشروع يحقق جملة من الاهداف التي تخدم الرؤية التراثية العالمية ومنها الاهتمام بتلك المواقع وجعلها في دائرة الضوء باعتبارها رسالة علمية في الاثار وبوابة للاهتمام بارشيفها الوثائقي والصوري".