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بالوثيقة.. كركوك تقرر إلزامية التلقيح ضد كورونا لملاكات التربية والتعليم
محليات
2021-11-14 | 06:05
المصدر:
السومرية نيوز
848 مشاهدة
قررت محافظة كركوك، اليوم الاحد، إلزامية ملاكات وزراتي التربية والتعليم بالتلقيح ضد كورونا.
»
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كركوك
تلقيح
كورونا
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