تعطيل الدوام الرسمي في جامعة السليمانية

وقالت الرئاسة في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في جامعة السليمانية لحماية حياة الطلبة و استجابة لدعوة عدد من اولياء الامور".وأضافت، أنه "ستغلق الاقسام الداخلية خلال اليومين القادمين يوم 24-25 /11/2021 ".وتتواصل تظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية أمام بوابات الجامعة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف المنح المستقطعة من قبل “وزارة التعليم” في حكومة الإقليم، في وقت اتهم فيه متظاهرون، بعض الأحزاب: بـ”دس أشخاص يحاولون الإساءة إلى سلمية التظاهرات”.