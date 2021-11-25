اللجنة القضائية المشتركة تصدر بيانها النهائي بخصوص جريمة المطار - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعد مباحثات استمرت ليومين، تقرر في نهاية الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة".وتابع البيان، "على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التاكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية كما ستعقد الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران".وقد وقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، وفق ما جاء في البيان.