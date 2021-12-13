الحكم بالسجن 10 سنوات بحق مجرم باع ابنه مقابل مبلغ مالي

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجرم اتصل به احد اصدقائه وطلب منه شراء طفل بمبلغ ثلاثين الف دولار امريكي لغرض التبني، لافتا إلى أن المجرم أبلغه انه على استعداد لبيع (ابنه) البالغ من العمر ثلاث سنوات".وأضاف أنه "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على اثرها القبض عليه بالجرم المشهود".وأشار البيان إلى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ اولاً وخامساً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 " .