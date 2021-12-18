عشيرة "الأميرة مريم" يتجمهرون أمام منزلها ويطالبون بالقصاص (فيديو)

تجمهر العشرات من أبناء عشيرة الشابة التي تعرضت للتشويه بماء النار (التيزاب) مريم الركابي، المعروفة بعد الحادثة بـ"الأميرة مريم"، أمام منزلها في العاصمة بغداد.

ووثق مقطع مصور تجمهر أبناء عشيرتها، الذين رفعوا هتافات توعدت بالقصاص من المجرم.