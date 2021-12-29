موظفو شركة "كالة" الإيرانية يقطعون احد شوارع كربلاء – عاجل (صور)

شهدت محافظة كربلاء، اليوم السبت، تظاهرات وقطع طرق من قبل موظفين يعملون في معمل شركة كالة الايرانية.











وقال مراسلنا: إن "موظفين يعملون في معمل شركة كالة الإيراني قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب تأخر صرف رواتبهم".