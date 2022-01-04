الكشف عن عدد المشاريع المنجزة في المناطق المحررة

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشاريع توزعت على المحافظات المحررة لمختلف القطاعات وعلى النحو الاتي: محافظة نينوى تم انجاز 133 مشروعا وتواصل العمل في 53 مشروعا، ومحافظة صلاح الدين انجاز70 مشروعا تواصل العمل في 73 مشروعا اخر، كما تم انجاز 324 مشروعا في محافظة الانبار وتواصل العمل في 130 مشروعا، بالإضافة الى انجاز 127 مشروعا في محافظة ديالى وتواصل العمل في 75 مشروعا اما في محافظة كركوك تم انجاز 79 مشروعا وتواصل العمل في 24 مشروعا وبالنسبة الى مناطق اطراف بغداد حيث تم انجاز 92 مشروعا وتواصل العمل 84 مشروعا اخر اما حصة مناطق شمال بابل تم انجاز 22 مشروعا وتواصل العمل في 41 مشروعا".يذكر ان الصندوق قام بتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وعلى صعيد مختلف القطاعات.