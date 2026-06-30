رئيس هيئة المنافذ يصدر حزمة توصيات لتشديد الرقابة والاستعداد لزيارة الأربعين

وذكر بيان للمنافذ، ان "الوائلي افتتح الاجتماع باستعراض الواقع التشغيلي للمنافذ البرية والبحرية والجوية، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء بما يتماشى مع توجيهات في مكافحة الفساد وحماية وتسهيل حركة التجارة".وأكد المجلس "التزامه بتطبيق كتاب مجلس الوزراء/السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على أهمية تواجد ضباط جهازي والمخابرات في ساحات الكشف وساحات التبادل التجاري".كما أيد المجلس "توصيات بتشكيل لجنة مشتركة مع ممثلين من برئاسة هيئة المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة، لغرض الكشف على الشريط الحدودي في محافظات اقليم لغلق المنافذ والمعابر غير الرسمية".وفي سياق الاستعدادات للزيارة الأربعينية، "قرر المجلس استنفار جميع كوادر الهيئة والوزارات الأمنية والصحية والخدمية لإنجاح الخطة الخاصة بالزيارة، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية دخول الزائرين، بالتنسيق مع الحكومات المحلية والدوائر العاملة لإدامة المنشآت الخدمية والصحية في جميع المنافذ".وشملت القرارات أيضاً – بحسب البيان – "إلزام لموانئ بعدم السماح بمرور أي شخص غير مخول، ومحاسبة المتواجدين في البوابات في حال حدوث أي خرق أمني أو حالات سرقة".واختتم المجلس اجتماعه "بإصدار جملة توصيات وقرارات سيتم تعميمها على كافة المنافذ الحدودية للعمل بموجبها، مع التأكيد على متابعة التنفيذ ميدانياً وتقييم الأداء بشكل دوري".